ROMA – Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin rimasto ferito durante la prova del Genodrome, rischia di rimanere paralizzato. Le sue condizioni di salute non sono state divulgate con precisione, ma c’è chi accusa il programma condotto da Paolo Bonolis di aver esagerato. A farlo è Ettore Andenna, uno degli autori di programmi come Giochi senza frontiere in Rai.

Il 24 maggio andrà in onda la puntata di Ciao Darwin del finale di questa stagione. Le notizie su Marchetti, il 54enne romano rimasto seriamente ferito durante il gioco del Genodrome, sono poche se non che dall’ospedale è stato trasferito in una clinica per iniziare la riabilitazione. La struttura dei rulli in cui è avvenuto l’incidente intanto è stata messa sotto sequestro e lo show televisivo ora prevede per i concorrenti una staffetta finale meno pericolosa.

A parlare di quanto accaduto è Andenna, che ha condotto in passato Giochi senza frontiere e a Spy ha commentato: “Loro, secondo me, l’hanno fatta fuori dal vaso. Noi facevamo prevenzione sui giochi, si stava molto attenti”. Poi parlando di Popi Perani, ideatore dei giochi, ha ricordato le sue parole: “Ci diceva ‘No, questo gioco non lo facciamo altrimenti i concorrenti rischiano di farsi male'”.

Durante l’intervista, Andenna ha anche accusato Ciao Darwin di aver copiato un suo format, il programma “La Bustarella” che andava in onda su Antenna 3 Lombardia. Il programma di Bonolis sarebbe quindi una evoluzione del suo, ma con una differenza che riguarderebbe proprio l’attenzione alla sicurezza dei giochi.