Concerto primo maggio, la bestemmia durante la diretta televisiva della Rai

E’ diventato un classico: la bestemmia in diretta televisiva durante il concerto del primo maggio. Alla fine dell’esibizione dei Coma Cose, poco prima della pubblicità, anche quest’anno tra un rumore di fondo e l’altro a più o meno tutti non è sfuggita una bestemmia proveniente dal pubblico.

“Fateci uscì Geolier porc*****” il letterale preciso del raffinato fan.

Non solo la bestemmia in diretta: ecco cosa è successo al concertone del primo maggio

Non poteva mancare neanche la tanta pioggia nella serata del Concertone del Primo Maggio a Roma. Nell’edizione dedicata dai sindacati alla Costituzione, anche con il lancio dell’hashtag #ildirittochemimanca, in quella che si temeva potesse essere un’edizione di polemiche politiche e attacchi al governo, è stata più un ritorno alla festa in musica e alla rivendicazione dei diritti dei lavoratori e delle donne.

Trecentomila le presenze in piazza, che non si sono fatte scoraggiare dalla pioggia che non ha mai dato tregua durante tutto il giorno. Padrona di casa Ambra Angiolini, per la sesta volta consecutiva (ed è record), affiancata da Fabrizio Biggio. Emozionata in apertura Ambra ha ricordato Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022, nell’ultimo giorno del suo periodo di alternanza scuola-lavoro.

Ancora emozionata ha ricordato i ragazzi che non si sentono supereroi e non reggono le pressioni della vita. Sempre lei si è fatta portavoce dei diritti (negati) delle donne. “Avvocata, ingegnera, architetta. Tutte queste vocali in fondo alle parole sono, saranno armi di distrazione di massa? Ci fanno perdere di vista i fatti e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione. Riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione”.