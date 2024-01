Cristina Fogazzi, chi è l’Estetista cinica: dove e quando è nata, età, marito e biografia

Chi è Cristina Fogazzi? Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Cosa sappiamo della sua biografia, della sua vita privata e della sua carriera? Andiamo con ordine. Cristina Fogazzi, imprenditrice digitale, sarà una delle ospiti nel salotto della Volta Buona.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Cristina Fogazzi

Cosa sappiamo su di lei? Sappiamo che è nata nel 1974 a Sarezzo, in provincia di Brescia. L’influencer ha quindi 50 anni. Della sua biografia, dei suoi studi e della sua famiglia non si sa molto. Di sicuro ne sapremo di più dopo la puntata di oggi. Sappiamo che dopo gli studi classici ha intrapreso la carriera da estetista e poi, dopo essere stata licenziata, ha aperto un suo centro estetico.

La carriera di Cristina Fogazzi

Cristina Fogazzi, in arte l’Estetista cinica, è una influencer ed è molto popolare sui social. Dopo aver aperto un suo centro estetico Cristina Fogazzi ha lanciato anche un brand di prodotti per estetica: Veralab, grazie al quale guadagna cifre stellari. La donna oggi può vantare un milione di follower su Instagram. Nel 2020 è stata inserita da Forbes tra le 100 donne più influenti in Italia.

“Ho iniziato tardi questo mestiere – ha raccontato al Corriere -, a 34 anni. Prima ho fatto la cameriera e la commessa, poi ho deciso di credere in me stessa: sono stati anni di salti mortali, con l’acqua alla gola alla fine di ogni mese. L’estetista ha un guadagno marginale molto basso: ho iniziato a guadagnare bene solo con i prodotti”.

La vita privata

Cosa sappiamo della sua vita privata? Cristina è sposata dal 2018, almeno così raccontano le cronache, con Massimo Portulano, suo fidanzato storico. Lui lavora nel settore commerciale della Latteria Sorresina. Un matrimonio celebrato nella laguna di Venezia, con una festa al Paradiso Perduto di Cannaregio. Per il momento la coppia non ha figli.