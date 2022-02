Daria Bignardi chi è, età, dove e quando è nata, compagno, mariti, figli, vita privata, dove vive, malattia, Instagram, biografia e carriera. La giornalista e conduttrice Daria Bignardi è ospite questa sera 25 febbraio del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Daria Bignardi

Daria Bignardi è nata a Ferrara il 14 febbraio del 1961. Ha 61 anni. Studia al Liceo classico Ludovico Ariosto di Ferrara e si trasferisce a Bologna per studiare al DAMS, senza però conseguire la laurea. Nel 1984 si trasferisce a Milano dove collabora con il settimanale Panorama. Nel 1988 entra a Chorus, mensile di Leonardo Mondadori. L’anno successivo diventa giornalista professionista e fa il suo esordio in televisione agli inizi degli anni novanta con il programma Milano, Italia.

Mariti, compagno, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Daria Bignardi

La Bignardi si è sposata due volte. Il primo marito è Nicola Manzoni, da cui è nato il figlio Ludovico. Nel 2004 si sposa con il giornalista Luca Sofri. Nasce poi la figlia Emilia. Il matrimonio con Sofri si conclude nel 2018. Attualmente sembra che la giornalista abbia una relazione con Stefano Aletti, erede di una delle famiglie più influenti sul mercato finanziario italiano; suo padre è Urbano Aletti, l’uomo che ha fondato l’omonimo marchio. La Bignardi vive a Milano. Profilo Instagram: dariabig.

Daria Bignardi e la malattia

Dopo un controllo di routine, le è stato diagnosticato un tumore al seno. La Bignardi ha deciso di rivelare la cosa nel 2018. A causa della chemio, la giornalista ha portato per un periodo una parrucca: “Un bel giorno l’ho tolta dalla sera alla mattina e mi sono presentata al lavoro con i capelli corti e grigi che stavano ricrescendo sotto. Ma non ho dato spiegazioni, tranne che ai miei vicedirettori, coi quali eravamo diventati amici”.

La carriera di Daria Bignardi

Nel 1995 la giornalista passa a Mediaset, diventando conduttrice di talk show e reality come Tempi moderni e il Grande Fratello. Su LA7 conduce Le invasioni barbariche. Come giornalista ha collaborato con Vanity Fair e ha diretto Donna dal 2002 al 2005. È stata direttrice di Rai 3 dal 18 febbraio 2016 al 26 luglio 2017. Nel 2009 fa il suo esordio da scrittrice pubblicando il libro autobiografico Non vi lascerò orfani.

