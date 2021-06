Diletta Leotta chi è, età, amori. E’ il volto di DAZN, la conduttrice sportiva più ammirata e invidiata. Stasera si racconterà senza segreti a Lorella Boccia al Venus Club, il late show tutto al femminile in seconda serata su Italia1, al penultimo appuntamento.

Diletta Leotta chi è, età, esordi

Diletta Leotta è prossima ai trent’anni, essendo nata a Catania il 16 agosto 1991, sotto il segno zodiacale del Leone. Come ha cominciato la sua brillantissima carriera in tv?

A rivelare interessanti dettagli sugli inizi della carriera di Diletta, ci ha pensato il settimanale Spy che ha interpellato Cristiano Di Stefano, colui che l’ha lanciata.

“Aveva appena 14 anni quando si è presentata al concorso di bellezza della trasmissione Playa Bonita, in onda sull’emittente locale di Catania TeleColor, per diventare una delle inviate del nostro programma estivo”.

Misure personali e successo social su Instagram

Diletta Leotta ha una altezza di 175 centimetri e pesa 63 chili. Diletta Leotta ha un indice di massa corporea di 20,63 e le sue misure sono 86-61-89.

Il suo Instagram, @dilettaleotta, vanta circa 7,7 milioni di follower.

Can Yaman e non solo, gli amori di Diletta Leotta

Le notizie più aggiornate si riferiscono ai post super romantici dell’ultimo week-end a Capri, domenica scorsa. Can Yaman, l’attore-modello turco e Diletta sono fidanzatissimi, hanno superato il periodo di crisi sentimentale.

Superato dal ritorno in coppia (soprattutto con affaccio social). Diletta è stata fidanzata con il nipote dell’ex Ministro Delle Comunicazioni Mammì.

Poi è stata insieme al pugile italiano Daniele Scardina. Le hanno anche attribuito un flirt con Zlatan Ibrahimovic sempre smentito. Dopo una storia interrotta poco prima di un matrimonio annunciato con l’attore turco Can Yaman, la Leotta ha preso una sbandata per Ryan Friedkin, il figlio del patron della Roma Dan Fridkin. Quindi il ritorno di Yaman.

Laurea, concorso Miss Italia, Sky, Dazn

Ha lavorato a Sky ed ora è il volto sportivo di Dazn. Nel 2020 ha partecipato, in qualità di valletta, anche al Festival di Sanremo. Giulia Diletta Leotta (questo il suo nome completo), fin da giovane partecipa a diversi concorsi di bellezza. In parallelo ai concorsi di bellezza, Diletta studia. Prima si diploma al Liceo Scientifico e poi si laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carlo di Roma.

Nel 2009 si iscrive a Miss Italia ma viene eliminata a un passo dalla finalissima. Ama lo sport, gli animali e il sushi. Da piccola ha praticato il nuoto, oggi si dedica al fitness, alla boxe e alla corsa.

Com’era? Ritocchi ammessi e ritocchi sospetti

“A 18 anni mi sono rifatta il naso. È la mia faccia, e rivendico la libertà di farci ciò che credo. Voglio essere libera di prendere le mie decisioni, senza venire giudicata. Non ho puntato alla chirurgia estetica per assicurarmi una folgorante carriera”, ha raccontato in un’intervista un paio di anni fa. Le hanno attribuito anche di essersi rifatta le labbra. Lei ha sempre negato.