Diletta Leotta su Dazn, il vestito è troppo corto: fan esultano su Instagram

MILANO – In attesa della puntata di stasera di “Diletta Gol” su Dazn, i fan di Diletta Leotta continuano a commentare il post Instagram dove la bellissima conduttrice televisiva ha mostrato l’abito cortissimo che ha sfoggiato in occasione della diretta di Chievo-Milan. La Leotta si è presentata in diretta streaming con un vestito molto corto che valorizzava al meglio le sue forme giunoniche. La Leotta è molto competente, prima della diretta studia tutte le statistiche delle squadre protagoniste della partita, ma è anche molto bella.

Diletta Leotta, i suoi followers di Instagram esultano per foto con abito cortissimo

La Leotta è stupenda ed è consapevole di esserlo. Per questo motivo, prima e dopo la diretta su Dazn pubblica foto su Instagram per deliziare i suoi numerosissimi followers. Quando hanno visto il suo abito cortissimo, i followers hanno esultato su Instagram.

