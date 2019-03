ROMA – Anna Tatangelo è ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante parla della sua carriera e svela un segreto inaspettato.

La cantante di Sora, durante la sua prima esibizione a Domenica In al fianco di Gigi D’Alessio, aveva 17 anni.

La Rai non aveva l’autorizzazione per mandarla in diretta. A firmare la liberatoria fu la conduttrice della trasmissione, che allora come oggi era Mara Venier. Quest’ultima ammette: “Ho dovuto firmare io e prendermi la responsabilità, a distanza di tanti anni vi svelo questo segreto”.

Nel corso della lunga intervista a Domenica In, Anna Tatangelo ripercorre gli anni di carriera da minorenne. “Ero brutta”, esclama l’attuale compagna di Gigi D’Alessio.

Ovviamente Mara Venier non è dello stesso avviso: “Eri bellissima, ma cosa pensavi di Gigi d’Alessio? Pensavi che tra voi sarebbe successo qualcosa?”.

La Tatangelo, a sorpresa replica dicendo che Gigi d’Alessio “in realtà mi stava antipatico. Quando ho detto a mia mamma della nostra relazione lei mi ha detto ‘ma se proprio sicura?’ e hanno voluto parlare con Gigi. Alla fine mi hanno dato fiduca: ‘l’importante è che tu sia felice’. Non mi hanno mai fatto pesare nulla, ci sono sempre stati e gli sarò sempre grata”.

Fonte: Domenica In