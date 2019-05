ROMA – Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De André, era stato pizzicato nei giorni scorsi in compagnia di Rosi Zamboni sotto la casa milanese della coppia. Ora Tambellini è stato sorpreso con un’altra donna questa volta mora. Si tratta di Francesca Gottardi, la ex compagna di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

Lo scoop è stato lanciato da Oggi e verrà mostrato anche alla De Andrè nel serata di domani, lunedì 20 maggio, durante il serale del Grande Fratello.

Le foto della Gottardi con Tambellini sono state scattate fuori ad un noto ristorante milanese e della vicenda se n’è parlato nella puntata odierna di Domenica Live. Nelle foto rilanciate dalla D’Urso, si vede Giorgio che bacia con passione questa ragazza mora.

Il presunto tradimento con Roxy Zamboni era stato smentito dal fidanzato della De Andrè entrato direttamente nella Casa. Anche la Zamboni, per smentire ancora una volta quanto accaduto, durante la trasmissione si è sottoposta alla macchina della verità con risultati un po’ contrastanti. Ora la De Andrè si ritrova a dover affrontare una nuova busta choc.

Questa volta però le cose sono un po’ diverse e a credere fermamente al tradimento di Giorgio c’è anche la sorella Fabrizia De Andrè che, durante la puntata di Domenica Live, ha commentat con queste parole: “E’ allucinate, non ci credo”.

Dopo le foto e il dibattito in studio, Guendalina Canessa ha voluto lanciare un messaggio speciale alla De Andrè. Stessa cosa ha fatto Daniele Interrante, l’ex fidanzato della nipote del cantatore genovese. Quest’ultimo le ha consigliato di viversi Gennaro perchè “è speciale, dolce, in grado di soddisfare le tue richieste d’amore. Avete tutto il mio consenso e sei stata fidanzata di una persona che non merita nemmeno di varcare lo zerbino di casa tua“.

Chissà se questi messaggi chiari verranno recepiti dalla diretta interessata.

Fonte: Domenica Live