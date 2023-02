Elio, chi è il frontman di Elio e le storie tese ed ex giudice di X Factor

Stefano Belisari, in arte Elio, è un personaggio che non ha bisogno di troppe presentazioni. Raggiunge la notorietà grazie alla band Elio e le storie tese, del quale è stato il frontman. Nel corso della sua carriera il cantante è apparso anche in diversi programmi televisivi, aumentando la sua popolarità: ha lavorato a Mai dire gol, è stato giudice di X Factor e concorrente del game show di successo LOL. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante e comico.

Dove e quando è nato, età e biografia

Stefano Belisari è nato a Milano il 30 luglio del 1961. Ha 61 anni. Ha studiato al Liceo Scientifico Einstein, nello stesso periodo ha conseguito anche il diploma alla scuola civica di musica Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Poi la laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano. Il suo esordio sulla scena musicale risale al 1980, quando fonda la band Elio e Le Storie Tese.

Moglie, figli, vita privata di Elio

Il cantante è particolarmente riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con una donna di cui non sappiamo il nome e ha due figli gemelli, Dante e Ulisse. Il cantante vive a Milano.

Nel 2018, in occasione di una tavola rotonda organizzata dalla fondazione Sacra Famiglia, il cantautore ha rivelato che uno dei suoi figli è affetto da autismo: “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico – ha detto – Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. Ricordo quando cercavamo, io e mia moglie, qualcuno che ci dicesse se nostro figlio era autistico o no: avere una diagnosi è pressoché impossibile, ti viene fatta quasi sotto banco, ma in realtà si tratta di un passaggio fondamentale, perché la diagnosi precoce va fatta”.

La carriera di Elio

Il cantante con la band Elio e Le Storie Tese, oltre ad esibirsi nei concerti, recita al cinema in film come Rocco e le storie tese del 1997 per la regia di Rocco Siffredi, Natale a casa Deejay del 2004, Ritmo sbilenco – Un filmino su Elio e Le Storie Tese del 2016. In televisione il cantante ha partecipato a diversi programmi come Mai dire Gol dal 1992 al 1996, DopoFestival 2008, Parla con me dal 2009 al 2011, The Show Must Go Off del 2012 e nel game show di Prime Video LOL-Chi ride è fuori.

Da solista lo abbiamo visto anche in Crozza Italia del 2006, come giurato a X Factor dal 2011 al 2013 e poi dal 2016 al 2018 a Strafactor.

