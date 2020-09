Elisa Isoardi: “Raimondo Todaro? Non escludo niente a priori” (foto Instagram)

Elisa che coomunque ci tiene a specificare di essere single, parla del talent condotto da Milly Carlucci.

Da quando è iniziata la trasmissione si parla insistentemente di una liaison fra di loro.

Raimondo Todaro però ora è alle prese con dei problemi di salute. La Isoardi, per questa ragione, durante l’ultima puntata ha dovuto esibirsi da sola sul palco, con ottimi risultati.

Elisa Isoardi si confida con “Chi”

Se dovesse esserci qualcosa fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro però sarà dopo “Ballando”. La Isoardi lo ha confidato a “Chi”.

Al settimanale diretto da Signorini, la conduttrice ha detto: “Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo”.

“Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva”.

“Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.

La Isoardi spera che il suo maestro torni prestissimo al suo fianco: “Spero che il medico riesca a dargli l’ok per fare le prove e per esserci, ma tutto è a discrezione dell’ospedale Gemelli. Però intanto lui è tornato a casa e sta bene”.

Elisa Isoardi è single

Per ora la conduttrice resta comunque è single: “L’amore manca e non manca, io ora amo Ballando e non è retorica”.

“Poi se capita, perché no. Per ora sto sola con un cane, Zenith, che è una grande risorsa”” aggiunge la conduttrice.

A proposito della relazione con Matteo Salvini, la isoardi spiega: “lo sono il totale della mia storia. Il negazionismo non è una buona bandiera’ Signore e signori io sono questa, con ciò che mi porto dietro e a testa alta’…” (fonte: Leggo, Chi, Instagram).