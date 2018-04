L'Eredità, Carlo Conti confessa: "Nella prima puntata dopo la morte di Fabrizio Frizzi..."

ROMA – Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlo Conti confessa quanto sia stato difficile tornare a condurre “L’Eredità”.

“Riprendere in mano L’Eredità – dice Carlo Conti – è stata una delle cose più difficili mai fatte nella mia carriera. Odio il freddo, ma sarei stato più volentieri al Polo Nord in mutande che in quello studio. Ho messo una sorta di pilota automatico”.

Queste le parole di Carlo Conti durante una intervista con un gruppo di giornalisti organizzata per presentare la nuova edizione della “Corrida” che andrà in onda su Rai1 in prima serata a partire da venerdì 13 aprile. “Sarebbe una bellissima idea intitolare gli studi Dear a lui”, ha aggiunto commentando la petizione su Change.org lanciata dall’Associazione Rai Bene Comune-IndigneRAI per dedicare gli studi Dear a Fabrizio Frizzi.