ROMA – Fratelli d’Italia propone di intitolare una via di Roma a Fabrizio Frizzi, morto lo scorso 26 marzo.

Il partito di Giorgia Meloni lo ha proposto in Consiglio comunale, con una mozione in cui viene chiesto l'”impegno per la sindaca e la giunta a porre in essere le iniziative necessarie per la intitolazione a Fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli aranci, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo”.

La proposta di Fratelli d’Italia era stata anticipata da Giorgia Meloni a “Dalla Vostra Parte”, su Rete Quattro: “Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d’Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo”.

Per Fabrizio Frizzi c’è anche chi ha creato una petizione su Change.org per chiedere che vengano intitolati al popolare conduttore gli studi televisivi della Dear di Roma. A lanciare l’iniziativa l’Associazione Rai Bene Comune-IndigneRAI che raccoglie cittadini e lavoratori della tv di Stato.

In questa petizione si chiede alla Rai di intitolare a Frizzi gli studi nei quali registrava L’Eredità, quegli stessi studi che lo hanno coccolato negli ultimi mesi fino agli ultimi giorni della sua vita. Nella petizione si legge che è doveroso farlo anche perché “Frizzi condusse l’ultimo programma prima della chiusura per lavori degli studi televisivi Dear”.