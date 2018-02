ROMA – Diodato e Roy Paci sono il duo inedito che ha esordito al Festival di Sanremo con il brano Adesso. Un vero e proprio invito a cogliere l’attimo da parte dei due amici che cinque anni fa si sono incontrati e hanno iniziato a collaborare insieme. Diodato ha già calcato il palco dell’Ariston nel 2014 e ora torna con lo storico amico e collaboratore per lanciare un messaggio: “La vita è adesso”.

Ecco il testo di Adesso:

Dici che torneremo a guardare il cielo

Alzeremo la testa dai cellulari

Fino a che gli occhi riusciranno a guardare

Vedere quanto una luna ti può bastare

E dici che torneremo a parlare davvero

Senza bisogno di una tastiera

E passeggiare per ore per strada

Fino a nascondersi nella sera

E dici che accetteremo mai di invecchiare

Cambiare per forza la prospettiva

Senza inseguire una vita intera

L’ombra codarda di un’alternativa

E dici che troveremo primo o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Dici che riusciremo a sentire ancora

Un’emozione prenderci in gola

Quando sei parte della storia

Fino a riuscire ad averne memoria

E dici che avremo prima o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

E tu che nome dai

Al tuo coraggio

Al non volere mai ammetter che

Al non volere capire che

Adesso è tutto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tuttto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Dici che torneremo a guardare il cielo