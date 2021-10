“Una massa di imbecilli cerebrolesi“. Questo il fuorionda trasmesso per errore nella diretta di lunedì pomeriggio al GFVip. Parole che hanno presto scatenato l’ira dei telespettatori, al punto da costringere la produzione a pubbliche scuse.

Fuorionda al GfVip, le scuse di Endemol

“Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GfVip”. Così si legge in un comunicato diffuso dalla produzione del reality dopo la diffusione di alcune parti audio non meglio identificate.

Probabilmente i microfoni degli autori lasciati inavvertitamente accesi, ma che sono stati uditi distintamente sia dai concorrenti riuniti nel giardino di Cinecittà che dai telespettatori a casa.

“Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”, spiega il comunicato escludendo categoricamente ogni riferimento agli abitanti della Casa più spiata d’Italia.

Fuorionda al GfVip, la reazione dell’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio

Le espressioni usate nel fuorionda avevano scatenato le accese reazioni degli spettatori e in particolare dell’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, che in una lettera aperta indirizzata al conduttore Alfonso Signorini, si era detto “stupito, offeso, e indignato”.

Campoccio, medaglia di bronzo ai Mondiali Paralimpici di Londra 2017 e campione europeo paralimpico a Berlino nel 2018 nella disciplina del getto del peso, aveva chiesto sarcastico: “Io sono un cerebroleso che riesce a vince medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare?”.

“Voglio ricordare – aggiungeva – a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta”.

L’atleta ha quindi chiesto un intervento esplicito da parte della produzione per spiegare “a tutti gli italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga fatto nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune bestemmia, offesa a fondo razziale o di genere)”.