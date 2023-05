Gian Marco Chiocci e Antonio Preziosi sono i nuovo direttori del Tg1 e del Tg2.

Via libera a maggioranza dal Cda Rai alle nomine proposte dall’ad Roberto Sergio per le direzioni di testate e generi. Al Tg1 e al Tg2 vanno rispettivamente Gianmarco Chiocci e Antonio Preziosi; Mario Orfeo è confermato al Tg3, mentre Francesco Pionati va al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport.

Le nomine di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2 sono passate in cda Rai – secondo quanto si apprende – con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si è astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S. Tre i voti favorevoli, sufficienti per il via libera: quelli dell’Ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio.

Chi è Gian Marco Chiocci

Gian Marco Chiocci, classe 1964, è stato direttore dell’Adnkronos e Il Tempo. Passato alla storia come l’autore dello scoop su Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo Chiocchi è anche il direttore che ha lanciato Osho come vignettista del quotidiano Il Tempo.

Chi è Antonio Preziosi

Antonio Preziosi, classe 1967, è, anzi ormai era il direttore di Rai Parlamento dal 2018. Entrato stabilimente in Rai dal 1995 è stato direttore di Radio Rai e di Radio1 dal 2009 al 2014.