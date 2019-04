ROMA – Al Grande Fratello 16 sono in corso una serie di intrecci e flirt. Mila Suarez sembra essere completamente cotta di Gennaro Lillio ma lui ora non sembra essere più interessato dopo un avvicinamento iniziaale. Mentre Gaetano si è fatto avanti con Martina Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari di Uomini e Donne, semba provare qualcosa di forte per Ambra.

Questa notte però, nella Casa del Grande Fratello 16 è successo qualcosa sotto le coperte. Protagonisti sono stati Daniele e Martina. A rivelare il tutto ci ha pensato Martina stessa che lo ha confessato alla cestista Valentina Vignali e ad Ambra. I due, per non farsi vedere, si sono coperti col piumone.

Già nei giorni scorsi, tra i due era scoppiata la passione con baci rubati e risvegli al mattino insieme dopo aver dormito nello stesso letto. Daniele però, a quanto pare non ha alcun interesse in Martina, avendo raccontato in più occasioni di sentirsi oppresso dalla concorrente aggiungendo che se fosse fuori dalla Casa, non si filerebbe assolutamente di Martina.

Durante una conversazione con gli altri coinquilini maschi ha riferito inoltre che non ha nessuna intenzione di creare una storia fra le mura del Grande Fratello prendendo in questo modo in giro la ragazza di Terni. “Sono sincero, on mi piace prendere in giro nessuno. Non sono venuto qui dentro per fare storie, non cerco la coppia tutti i costi per popolarità, non me ne frega davvero nulla. Lei è molto carina, è una brava ragazza e non voglio farla soffrire. Soprattutto perché conosco la sua storia”, ha detto Daniele.

I fatti di questa notte però sembrerebbero andare contro quanto detto da Daniele. E in Rete circola anche un video che ritrae i due che si baciano mentre sono uno sopra all’altra.

Fonte: Il Grande Fratello