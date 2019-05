ROMA – Eliana Michelazzo non entrerà nella casa del Grande Frattello. Barbara d’Urso, nel corso della settima puntata del reality show andata in onda lunedì 20 maggio, ha chiarito che Mediaset non ha mai preso in considerazione la richiesta dell’agente.

“Mercoledì sera vi assicuro che sentirete un’intervista con dettagli talmente incredibili che vi si accapponerà la pelle – ha detto la D’Urso durante la diretta -. Eliana poi sarà in diretta con me. Voglio farle delle domande. Ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome del fidanzato di Eliana e di Signorini. Anche io ho un Marco Caltagirone che si chiama Coppi. Lei diceva di voler entrare nella casa del Grande Fratello. Ci siamo interrogati su questo ma la richiesta non è stata presa in considerazione. Il GF non è un rifugio. Avrei voluto comunicarle questa decisione qui. Eliana è talmente sconvolta, scioccata, è molta provata e non se l’è sentita di venire qui”.

Barbara d’Urso ha confermato quanto comunicato da Mediaset nelle ultime ore. Su Twitter l’account ufficiale della rete ha assicurato che non è mai stata presa in considerazione l’idea di avere Eliana Michelazzo come concorrente al Grande Fratello. (fonte GRANDE FRATELLO)