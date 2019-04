Grande Fratello: Gaetano Arena, chi è il concorrente

ROMA – Gaetano Arena, il sosia di Johnny Depp, è uno dei concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello”. Cosa sappiamo di lui? Gaetano, classe 1996, la data di nascita è il 3 novembre, di professione fa il modello.

Gaetano ha un profilo Instagram che può contare su 22mila follower e un profilo Twitter che ha poche centinaia di seguaci.

“Di origini napoletane – si legge nella scheda del “Grande Fratello” – cresciuto al Nord, Gaetano si definisce un tipo bello e misterioso. Voce profonda, cura il suo stile da pirata metropolitano fino all’ultimo dettaglio. Per conquistare le donne punta sul suo sguardo, ma il vero amore, dice, non l’ha ancora incontrato. Attualmente è single. È convinto che nella Casa di GF un inquilino egocentrico come lui non ci sia mai stato e non vede l’ora di varcare la Porta Rossa”.

“A me questo ragazzo – ha detto Iva Zanicchi – piace tutto sommato. E’ simpatico e penso sia anche ironico”.

Cosa dice di sé?

“A me – racconta senza troppi giri di parole – basta uno sguardo. Sono bello, carismatico, sono del sud ma vivo a Milano da 15 anni. Le donne dicono che non riescono a guardarmi negli occhi più di 15 secondi. Se non hai questo sguardo non vai da nessuna parte. Ho un carattere duro e difficile e nella vita ho soltanto un amico: me stesso. Le donne sono il sale della mia vita e dopo una lunga giornata di lavoro ho bisogno di parlare con una di loro. Assomiglio a Gabriel Garko, Jonny Depp e Raz Degan, ma di Gaetano Arena ne esiste uno solo ed inizierete a conoscermi bene”.