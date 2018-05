ROMA – Momento ultra trash per Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque quando ha aperto il collegamento in diretta col Grande Fratello. Matteo Gentili, uno dei concorrenti ed ex di Paola Di Benedetto, è stato osservato proprio mentre diceva: “Angelo vuole il mio ca***”. La conduttrice all’inizio ripete: “Ha detto vuole una vacanza?”. Poi realizza la gaffe improvvisata.

Marco Leardi sul sito Davide Maggio scrive che la D’Urso si era collegata con la casa di Cinecittà per ascoltare le conversazioni tra i concorrenti, in questo caso Matteo Gentili e Alessia Prete. I due parlavano di Angelo, il “Ken umano”, che si sarebbe avvicinato a Matteo fino al punto di infastidirlo.

Alessia allora gli dice: “Magari ti vuole coccolare”. Ma Matteo replica durissimo: “No, vuole il mio ca*zo, che è diverso!”. Il gelo scende allora nello studio di Pomeriggio Cinque, con la conduttrice confusa che domanda: “Ha parlato di vacanza?! Ha detto una parolaccia?”. Per poi uscire dalla gaffe così: “Ragazzi, quelli stanno dentro la casa, il rischio è quello ad entrare. Che devo fare, pazienza”.

