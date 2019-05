ROMA – Giorgio Tambellini alla fine ha ceduto e, entrato nella casa del “Grande Fratello”, ha confessato a Francesca De Andrè di averla tradita.

Ma prima di Tambellini nella casa più spiata d’Italia è entrata un’amica di Francesca, tal Alessandra, che le ha raccontato in anteprima cosa è successo tra il suo fidanzato, o meglio, ex fidanzato e la misteriosa mora:

“Sono stati quaranta minuti in macchina – racconta Alessandra – hanno fatto le loro cose. Mi ha raccontato tutto. Sei troppo intelligente per stare con lui. Io non ti dico con chi devi stare o meno, ma se me lo chiedi ti dico no”.

Poi è la volta dell’incontro tra Tambellini e la De Andrè.

“Io non ho parole – dice Giorgio – questa tua amica è una falsa. Lei ha organizzato questo complotto. Ti ho tradita? Sì, ci ho fatto quello che mi pare. Quando esci ti racconto tutto nei minimi dettagli. Non so nemmeno perché l’ho fatto”.

Tambellini poi ha attaccato la produzione del “Grande Fratello” e allora è intervenuta Barbara d’Urso:

“Credimi che non abbiamo bisogno di fare audience con te che ti chiudi 40 minuti nella macchina con una. Sai che c’è? Per Francesca avrei preferito un uomo migliore che non tradisce. La settimana scorsa le hai fatto i complimenti e tre giorni prima l’hai tradita. Qualcosa non mi quadra”.

Poi la D’Urso si è rivolta alla De Andrè:

“Ti dico una cosa Francy – conclude Barbara -. Quest’uomo non merita nemmeno una tua piccola lacrima. Nessun tuo comportamento giustifica quello che lui ha fatto 40 minuti in macchina con un’altra ragazza. Basta”.