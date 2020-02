Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli: “Quando mi hanno puntato un fucile contro…””

ROMA – L’attore Andrea Montovoli, ora concorrente nella casa del Grande Fratello Vip durante la settimana ha raccontato un po’ della sua storia:

“Era il 1997 – racconta il concorrente parlando con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia – quando mio padre ha avuto un aneurisma cerebrale è una cosa molto brutta che mi ha cambiato la vita. Ho vissuto un periodo buio e mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la nuca”.

“Appena – continua a raccontare – mi hanno messo le manette ho capito che ero salvo. Quando tocchi il fondo puoi solo risalire. Dopo sei mesi di reclusione ho capito che il teatro mi dava svago e ho iniziato a fare quello che faccio”.

Il carcere ha fatto scoprire ad Andrea l’amore per il teatro: “Dopo 17 anni ho seguito il mio sogno grazie ad un errore, ho voluto tirarlo fuori perché nella vita si sbaglia”.

Alfonso Signorini, il conduttore del reality, durante l’ultima puntata ha invitato l’attore a parlare della sua storia perché può sempre rappresentare un esempio positivo per tanti giovani ma per il momento Montovoli ha deciso di non approfondire l’argomento.

Fonte: Grande Fratello Vip.