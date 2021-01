Il 2021 è iniziato con delle riflessioni per Andrea Zelletta. Uno dei partecipanti all’edizione in corso del Grande Fratello Vip si è confidato con Maria Teresa Ruta sul rapporto con la fidanzata Natalia Paragoni.

Le dichiarazioni di Andrea Zelletta a Maria Teresa Ruta sono riportate dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

“Ho difeso la mia donna, ma ho avuto un pò di pensieri. Il nostro primo incontro è stato davvero emozionante. Lo ricordo come se fosse ieri. Quando l’ho vista ero felice, nei suoi occhi c’era sincerità. Infatti voglio vivere sereno, mi hanno innervosito solo le dicerie”.

Andrea Zelletta aveva dei pensieri sulla sua fidanzata Natalia Paragoni perché Dayane e Giacomo, altri due concorrenti del Grande Fratello Vip, avevano raccontato delle notizie di gossip sulla ragazza.

Zelletta non riusciva a pensare ad altro ma è stato rincuorato da Maria Teresa Ruta. Le dichiarazioni della Ruta sono riportate dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

“Ma è un tarlo, non ti far accompagnare da queste preoccupazioni. Quando parlavano del padre dei miei figli mi ferivano, ma non dobbiamo mai farci influenzare dalle dicerie”.