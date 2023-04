Cristina Scuccia, la domanda imbarazzante degli altri profughi all’Isola dei Famosi. La neo profuga, sulle spiagge bianche delle Cayo Cochinos sta raccontando alcune cose sul suo passato. Prima di intraprendere il percorso con le suore Orsoline, l’ex suora ha spiegato a Marco Mazzoli e Paolo Noise di aver avuto un’adolescenza normalissima. Sull’amore ha spiegato che, prima di vestire l’abito da suora per 14 anni, ha avuto “poche storie che ho avuto erano un impegno per me“.

Cristina Scuccia, la domanda imbarazzante degli altri profughi all’Isola dei Famosi: “Sei vergine?”

Marco Mazzoli si è interessato particolarmente alla vita privata di Cristina. Senza peli sulla lingua le ha chiesto: “Ma tu sei ancora vergine?”. La risposta dell’ex suora è stata spiazzante: “A dirla tutta io sono leone”.