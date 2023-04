Blitz dice

Un vagone, un carrello, un treno merci si sono presi la licenza di andar fuori dai binari, di cedere, di deragliare. Forte l’indignazione della società civile e politica per l’affronto subito. Ma come si è permesso quel treno? Chi ha dato alle cose la possibilità di accadere? A chi va messo in carico l’incidente? Che […]