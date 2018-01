MILANO – Stefano de Martino opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che va in onda su Canale 5 a partire da questa settimana. L’ex di Belen ha lasciato la scuola di “Amici” ed è stato autorizzato a partecipare direttamente da Maria De Filippi. Stefano è partito alla volta dell’Honduras e nella prima diretta ha dato una buona impressione.

Lontano dagli impegni con i naufraghi vip però, come racconta Leggo citando “Chi”, Stefano passa il tempo a chiamare la sua nuova fidanzata (anche se manca la conferma ufficiale), Gilda Ambrosio: “Per ammazzare il tempo in Honduras – spiega il settimanale diretto da Alfonso Signorini – Stefano De Martino, quando non è impegnato con simulazioni di prove e conduzione del day-time, trascorre lunghe ore con Gilda Ambrosio su “FaceTime,” l’app della Apple che permette di chiamare a distanza utilizzando la rete internet.