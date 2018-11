Italia-Nuova Zelanda, streaming e diretta TV: dove vedere la partita

ROMA – Si giocherà sabato 24 novembre, alle 15, il test match Italia-Nuova Zelanda. La partita di rugby sarà trasmessa in Tv su DMAX e in streaming sulla piattaforma DPLAY.

Con questa amichevole si chiuderà la finestra dedicata alle Nazionali. Poi si ripartirà a febbraio con il “Sei Nazioni”. “Sei Nazioni” che inizierà il primo febbraio 2019. L’Italia giocherà il 2 febbraio in trasferta contro la Scozia, il 9 febbraio in casa contro il Galles, il 24 febbraio, sempre in casa, contro l’Irlanda, il 9 marzo in trasferta contro l’Inghilterra e, per finire, il 16 marzo, in casa, contro la Francia.

Fin qui, nei test match, l’Italia ha battuto la Georgia (28-17) e ha perso contro l’Australia (7-26).