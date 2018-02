ROMA – Joe Bastianich parla della sua carriera e della sua famiglia in una intervista al Corriere della Sera. L’imprenditore e giudice di Masterchef nel 2018 compirà 50 anni il prossimo 17 settembre e si lascia andare ad un bilancio della sua vita. La televisione, racconta, lo ha portato a scoprire un altro sé stesso, anche se questo ha causato sofferenza a sua moglie e ai suoi figli, e di questo si dispiace.

Bastianich, diviso tra la cultura italiana e quella americana, spiega di aver fatto molti sacrifici, ma a pagarne le spese è stata la sua famiglia. L’imprenditore infatti dice di essere stato egoista e di aver dato la precedenza alla sua carriera, stando spesso lontano da casa e dalla moglie Deanna Damiano e dai tre figli:

Le persone con cui sono stato fotografato erano solo amiche[…] mia moglie ci è rimasta molto male. E anche per i ragazzi […] Per la mia famiglia, è stato importante conoscermi per la persona che veramente sono. Magari sapere che ho rischiato, […] darà ai miei figli la capacità di fare più cose, da grandi”.

“So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte, e mi dispiace. Ma in televisione ho scoperto un altro me stesso che non conoscevo [..]. Davanti alle telecamere è uscito un Joe parallelo, ma tutto questo ha avuto un prezzo.

Ora che la bufera sembra essere passata, Joe ha deciso di spendere più tempo con la sua famiglia per recuperare quello perso, e soprattutto dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo socio Mario Betali, fondatore insieme a lui della società “B&B Hospitality Group”, un società da duemila dipendenti, che è stato accusato di molestie sul lavoro:

“Per me è stato uno choc. Non ho mai visto Mario molestare qualcuno, però sapevo com’era, sapevo che era volgare, che faceva battute e apprezzamenti. […] Per questo mi sento anche io responsabile. Ora ho rifocalizzato la mia attenzione sui ristoranti: l’obiettivo è fissare una serie di misure per garantire a tutti un ambiente di lavoro sereno

Joe non vuole lasciare l’Italia, un posto in cui ritrova le sue radici. Vuole aprire un ristorante in Italia, e sulla sua presenza a MasterChef 8 non lascia trapelare nulla”.