ROMA – Nella nuova edizione de La Prova del Cuoco, al via da settembre su Rai Uno, Elisa Isoardi sarà affiancata da Claudio Lippi. Lo showman 74enne avrebbe vinto il ballottaggio con l’attore Sergio Masciarelli. A riportare l’indiscrezione è il sito Blogo. Per Lippi si tratterebbe di un ritorno nel programma di cucina, dopo averlo condotto in alcune occasioni ai tempi di Antonella Clerici.

Solo qualche mese fa, la sua partecipazione come ospite nella trasmissione, provocò alcune polemiche. Claudio Lippi replicò ai microfoni di Blogo: “A La Prova del Cuoco avevo fatto una battuta sull’alito. Elisa aveva assaggiato delle cipolle e mi è venuto spontaneo scherzarci sopra. E tra l’altro la prima ad essere divertita è stata proprio lei. Il giorno dopo ho letto che l’avrei offesa. Ma dove?”. (fonte BLOGO)