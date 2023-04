Da domenica prossima non andrà più in onda “Non è l’Arena“. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Già la settimana scorsa, domenica di Pasqua, il programma era stato cancellato dal palinsesto televisivo. Ma evidentemente non si è trattato soltanto di una pausa pasquale. Massimo Giletti, fa sapere però La7, rimane a disposizione dell’azienda.

Giletti: “Chi lavora con me lasciato per strada”

Contattato dall’Adnkronos, Giletti ha affermato: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”.

Massimo Giletti alla Rai?

La decisione potrebbe essere scaturita dalle voci di un possibile ritorno di Giletti in Rai. Secondo indiscrezioni sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l’emittente di Urbano Cairo.

Dinanzi a tale prospettiva, l’azienda avrebbe così accelerato i tempi. Sempre secondo indiscrezioni sarebbero sorti problemi di costi e raccolta pubblicitaria.

In realtà il passaggio di Giletti in Rai non è ancora certo. La programmazione autunnale di Viale Mazzini sarà presentata a giugno e le decisioni vengono prese proprio in queste settimane. Si è parlato di un passaggio del conduttore a RaiUno, mentre altre voci ipotizzano un posto sulla seconda rete nella serata del giovedì, generalmente dedicata ai talk di informazione.