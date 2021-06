Lapo Elkann chi è, età, dove e quando è nato, famiglia, fidanzate, vita privata, curiosità, patrimonio. L’imprenditore Lapo Elkann è ospite domani 26 giugno del programma Verissimo. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nato, età, famiglia, biografia di Lapo Elkann

Lapo Edovard Elkann è nato a New York il 7 ottobre del 1977. Ha 43 anni. E’ il secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkann. I suoi fratelli sono la produttrice Ginevra e John Elkann, presidente del gruppo Fiat. E’ nipote di Gianni Agnelli. Si diploma a Parigi e si laurea alla European Business School di Londra in Relazioni internazionali. Presta servizio militare nel corpo degli Alpini. La sua carriera inizia nel 1994 come operaio metalmeccanico nella catena di montaggio della Piaggio di Pontedera.

Martina Stella, Bianca Brandolini D’Adda, Tanya Frolova, Joana Lemos: fidanzate, curiosità, vita privata di Lapo Elkann

Lapo Elkann ha avuto una relazione con l’attrice Martina Stella, finita nel 2005. Per due anni si è legato sentimentalmente alla modella e cugina Bianca Brandolini D’Adda. Ha avuto diversi flirt con alcune donne: l’imprenditrice Goga Ashkenazi, la modella Marie De Villepin e le attrici Zhu Zhu e Sonam Kappor. Dopo una breve relazione con Carlotta Loverini Botta, nel 2019 è stato visto al fianco della modella russa Tanya Frolova. I due hanno trascorso una vacanza a Portofino, ma la relazione non è durata molto. Elkann è legato sentimentalmente a Joana lemos, ex pilota di rally portoghese.

Vanity Fair, per quattro volte, ha eletto Lapo Elkann come Best Dressed Man. Nel 2017 ha deciso di eliminare tutti i suoi profili social.

Ha inscenato il proprio sequestro nel 2016, quando si trovava a Manhattan: ha confessato di averlo fatto solo perché aveva dei gravi problemi economici.

Ha rilasciato un’intervista nel 2013 al Fatto Quotidiano in cui dichiarava di aver subito abusi sessuali all’età di 13 anni e di essere stato mandato a studiare in un collegio di gesuiti. I Gesuiti italiani hanno smentito che sia mai stato un loro alunno.

La carriera di Lapo Elkann

Lavora in Ferrari e nell’ufficio marketing della Maserati dove trascorre quattro anni e mezzo. Dopo i fatti dell’11 settembre, nel 2001, lavora per un anno come assistente personale di Henry Kissinger, vecchio amico del nonno. Torna in Italia l’anno dopo.

Entra in Fiat occupandosi della promozione aziendale e dalla comunicazione. Nel 2004, con la nomina del fratello John Elkann a vicepresidente del gruppo, diviene responsabile della promozione per i tre marchi: Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Si dimette nel 2005.

Nel 2005 viene ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Mauriziano di Torino, a causa di un’overdose per un mix di oppiacei e cocaina. Si trasferisce in Arizona, dove inizia una terapia riabilitativa. Segue un periodo di convalescenza in una residenza di famiglia a Miami. Torna in Italia nel 2007 e fonda Italia Independent, società specializzata in produzione e vendita di occhiali di lusso, accessori e abbigliamento.

Nel 2011 Lapo lancia con Luca Cordero di Montezemolo il progetto Ferrari Tailor Made, per costruire una Ferrari su misura, personalizzata sulle specifiche richieste del cliente. Entra nel consiglio di amministrazione di Ferrari N.V., la holding che controlla l’omonima casa automobilistica.

Il patrimonio di Lapo Elkann

Qualcuno scrive che il suo patrimonio ammonterebbe a circa 7 miliardi di euro. Cifra che non può essere confermata né smentita con i dati in nostro possesso.