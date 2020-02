ROMA – Leo Gassman è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Il giovane ha convinto il pubblico in sala, ma anche la sala stampa e la giuria demoscopica con la canzone “Vai bene così”.

Il giovane da sempre appassionato di musica ha frequentato il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e coltiva la passione per la musica. Il suo nome però non passa inosservato. Leo è infatti figlio e nipote d’arte: suo padre è l’attore Alessandro Gassman, sua madre Sabina Knaflitz e il nonno è proprio Vittorio Gassman.

Il ragazzo ha appena 21 anni e si era già fatto conoscere col suo talento musicale a X Factor, dove è arrivato in semifinale nel team di Mara Maionchi tra i Giovani. Spesso è stato attaccato dagli haters sui social proprio per il “peso” del suo cognome, ma Leo non ha mai risposto se non con il suo lavoro.

Da X Factor al palco dell’Ariston a Sanremo il passo è stato breve. Leo ha portato la canzone Vai bene così, con un testo scritto da lui spiegando che è ciò che avrebbe voluto sentirsi dire in alcuni momenti della sua vita. Nel testo inserisce poi la parola “asimbonanga”, un’espressione della lingua zulu che significa “non lo abbiamo visto”. E’ inoltre il titolo della canzone sudafricana di Johnny Clegg, dedicata a Nelson Mandela.

Dopo l’esperienza di Sanremo e la gioia per la vittoria, Leo Gassman si dice pronto a tornare sui libri per proseguire il suo percorso universitario.