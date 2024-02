Loredana Bertè chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Loredana Bertè è una di quelle personalità che non ha bisogno di troppe presentazioni. “La regina del rock italiano” è infatti una delle cantanti più seguite e di successo del panorama musicale italiano, con brani che sono entrati di diritto nella storia della nostra musica. Tra complicate storie d’amore, scandali e successi, scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, biografia di Loredana Bertè

Loredana Carmela Rosaria Bertè è nata il 20 settembre del 1950 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Ha 73 anni. La cantante è nata esattamente tre anni dopo la sorella, la storica cantautrice Mia Martini. Dopo la separazione dei genitori, nel 1962, la cantante si trasferisce a Roma, periodo nel quale entra nel mondo dello spettacolo lavorando come ballerina al Piper Club.

Nel 1966 entra nel gruppo di ballo dei Collettoni e Collettini, che accompagnavano Rita Pavone nei suoi spettacoli. Nel 1970 debutta come cantante facendo la corista con la sorella per l’album di Chico Buarque de Hollanda Per un pugno di samba. “Io non ci pensavo, a cantare. Me l’ha messo in testa Bill Conti, con cui abbiamo fatto due anni di prove, al Sistina, per Hair. Fu lui a convincermi che dovevo farlo”.

Marito, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Loredana Bertè

La cantante non ha figli ma è stata sposata due volte. Il matrimonio con il tennista svedese Bjorn Borg è durato dal 1989 al 1993, mentre quello con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore del caffè Hag, dal 1983 al 1987. Riguardo la fine del suo secondo matrimonio, quello con Borg, la cantante ha rivelato: “Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca. Via, aria: il 5 marzo ’92 l’ho cacciato di casa e gli ho tirato dietro le valigie”. Profilo Instagram: loredanaberteofficial.

Nel 1986, alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante si presenta sul palco con una finta pancia da donna incinta, suscitando numerose polemiche. Il 24 aprile del 1991 la cantante è stata ricoverata per un tentativo di suicidio. L’anno successivo viene nuovamente ricoverata per un collasso da stress ed è in quest’occasione che la sorella Mia Martini riesce a riallacciare il loro rapporto dopo 10 anni di rottura.

La carriera di Loredana Bertè

Dopo aver collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, la cantante intraprende la carriera discografica ottenendo un notevole successo nel 1975 con il brano Sei bellissima. Il brano Dedicato (1978) accresce la sua popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che la cantante raggiunge l’apice della fama, registrando i brani E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Il suo album Traslocando (1982) è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia, unica donna presente tra i primi 30 posti.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI LOREDANA BERTE’