Manuela Arcuri chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli e vita privata

Chi è Manuela Arcuri? L’attrice e showgirl italiana sarà una degli ospiti nel salotto del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona. Ma cosa sappiamo su di lei e la sua carriera? Andiamo con ordine.

Dove e quando è nata, età, biografia di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri è nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio del 1977 ed è quindi del segno zodiacale del Capricorno. Ha quindi 47 anni. L’attrice è alta 174 cm. Cresciuta a Latina da un padre di origini calabresi e madre di origini campane, l’attrice ha frequentato il liceo artistico prima di trasferirsi a Roma, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica ‘Pietro Scharoff’. La sua carriera è iniziata a soli 15 anni, come modella per fotoromanzi.

Marito, fidanzato, figlio, Instagram, vita privata di Manuela Arcuri

Dal 2010 l’attrice è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia. Nel 2022 viene reso noto il loro matrimonio. Tra gli altri fidanzati celebri avuti dall’attrice, ricordiamo la lunga relazione con Francesco Coco, nel 2003, quella con Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko. Manuela Arcuri ha un profilo ufficiale su Instagram, dove posta scatti professionali e istantanee di vita privata.

Una curiosità: Manuela vanta anche una statua a lei dedicata a Porto Cesareo, in Salento, inaugurata nel 2002. La statua, alta 175 centimetri, ha un’epigrafe che recita “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”. Nel 2010 la statua è stata rimossa dall’amministrazione comunale guidata da Vito Foscarini. L’anno successivo l’amministrazione comunale guidata da Salvatore Albano ha ripristinato la statua nella precedente collocazione dopo un restauro alle natiche, in una cerimonia a cui ha preso parte anche la stessa attrice.

La carriera di Manuela Arcuri

Nel 1997 è stata una delle vallette nel programma Il gatto e la volpe e nel 2003, con Teo Teocoli e Anna Maria Barbera, ha condotto l’ottava edizione di Scherzi a parte. Nel 2010 prende parte alla prima stagione de Il peccato e la vergogna al fianco di Gabriel Garko. Nel 2014 è stata opinionista fissa del Grande Fratello 13 e nel 2019 partecipa come concorrente al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.