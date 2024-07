Mara Venier in clinica, la foto con l’occhio bendato: “Mai tranquilla”

Mara Venier ha recentemente preoccupato i suoi fan postando una foto su Instagram in cui appare con un occhio bendato. La conduttrice ha scritto: “Mai tranquilla…grazie prof Cusumano”. Questo criptico messaggio ha lasciato molti a chiedersi cosa sia successo, dato che “Zia Mara” non ha fornito ulteriori dettagli sull’intervento oculistico a cui si è sottoposta.

La foto su Instagram

Nella foto pubblicata, Mara Venier appare in un letto di ospedale con un bendaggio sull’occhio sinistro, che presenta una parte centrale trasparente. Nonostante l’assenza di spiegazioni dettagliate, il messaggio di Mara e il nome del professor Cusumano, noto oculista, hanno scatenato speculazioni e commenti preoccupati sui social media.

I fan e i colleghi di Mara Venier non hanno tardato a esprimere il loro sostegno e le loro ipotesi sulla situazione. Alcuni hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un intervento di cataratta, sebbene altri abbiano notato che un’operazione del genere è solitamente programmata e la conduttrice aveva recentemente parlato delle sue imminenti vacanze. Tra i tanti messaggi di incoraggiamento, spiccano quelli di personaggi noti come Rita Dalla Chiesa e Monica Leofreddi, che hanno espresso la loro preoccupazione in modo colorito.

Nonostante i numerosi messaggi di sostegno e le richieste di spiegazioni, Mara Venier non ha ancora fornito dettagli su cosa abbia causato la necessità dell’intervento oculistico. Questo silenzio ha alimentato ulteriormente le speculazioni, con i fan che cercano di leggere tra le righe dei suoi post sui social media.

Una pausa dal set

In questi giorni, Mara Venier si trova in pausa dal suo popolare programma televisivo “Domenica In”. La conduttrice è stata vista sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Diamanti”, prima di essere ricoverata nella clinica oculistica Casa di Cura San Domenico a Roma.

Questo non è il primo problema di salute per Mara Venier. Lo scorso anno, la conduttrice ha affrontato una paresi facciale causata da una lesione a un nervo, un evento che ha destato molta preoccupazione tra i suoi fan. Nonostante queste sfide, Mara ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di lasciare “Domenica In”, affermando che il programma è fatto su misura per lei e che continuerà a essere un punto fermo della sua carriera televisiva.