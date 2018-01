Marco Ferri, chi è il concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Marco Ferri è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Modello ed ex corteggiatori di Uomini e Donne, Marco, classe ’88, è figlio dell’ex calciatore dell’Inter Riccardo Ferri.

Marco Ferri ha anche giocato con la Pergocrema in C2.

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi.

Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Ciprianie l’ex letterina Alessia Mancini.

Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger, attrice e showgirl; Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.