Marco Mengoni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzato, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Marco Mengoni partecipa al Festtival di Sanremo 2023, in gara con il brano “Due vite”. Il Festival, condotto da Amadeus, è in onda su Rai1 dalle 21:40.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Mengoni

Marco Mengoni è nato a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre del 1988. Ha 34 anni. Dopo aver fatto esperienza in un quintetto vocale, a 16 anni Mengoni ha intrapreso la carriera di solista. Dopo aver frequentato un istituto di design nella sua cittadina natale, a 19 anni Mengoni si trasferisce a Roma e si iscrive all’Università di Lingue. Nel contempo comincia a lavorare in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si trasferisce a Milano.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Marco Mengoni

Poco si sa della sua vita privata, se abbia o meno una fidanzata o un fidanzato. In una intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”. Profilo Instagram: @mengonimarcoofficial.

La carriera di Marco Mengoni

Nel 2009 è arrivata la notorietà con la vittoria alla terza edizione del talent show X Factor e la firma di un contratto discografico con la Sony Music. Nel corso della sua carriera Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, con il brano Credimi ancora, arrivato terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L’essenziale. Con questo brano Mengoni ha rappresentato l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2013.

E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, e il primo artista italiano ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles, nel 2013.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA DI MARCO MENGONI