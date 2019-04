ROMA – “Amici gay, fate come Di Maio: affittate una fidanzata a ore per gli shooting fotografici. Piccolo sacrificio, grande tranquillità”. Martina dell’Ombra, comica e volto del piccolo schermo dopo la partecipazione a La Tv delle Ragazze, programma andato in onda su RaiTre e condotto da Serena Dandini, mette nel mirino della sua ironia Luigi Di Maio.

In un suo post su Facebook si legge: “Considerando i congressi della famiglia, le esternazioni di Fontana, ed il clima a metà tra Alto e Basso MedioEvo, vi consiglio AMICI GAY, di fare come Di Maio: affittare una fidanzata ad ore per uno shooting fotografico ben fatto e fugate ogni sospetto. Certo, limonarla vi farà schifo. Ma tranquilli, il fotografo in quel caso si premurerà di riprendervi di spalle, come potete vedere bene nell’immagine sottostante. Un piccolo sacrificio, per una grande tranquillità”.

Il post ha fatto il pieno di commenti: “Ma ci sono delle agenzie specializzate in “fidanzate di copertura”? Se sì quali sono? Chiedo per un amico…”. E ancora “Ma Giggino è super tenerissimo! Lo apri con grissino…”. (Fonte Facebook).