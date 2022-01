Massimo Ranieri chi è: moglie, figli, vita privata, Franca Sebastiani, età, peso, altezza, capodanno Rai

Chi è Massimo Ranieri: moglie, figli, vita privata, Franca Sebastiani, età, peso, altezza, capodanno Rai. Il cantante è stato uno dei protagonisti del capodanno sulle reti Rai. La trasmissione tv è stata condotta da Amadeus. Poche settimane fa, Ranieri aveva partecipato anche a Ballando con le stelle, sempre sulle reti Rai. Oggi Ranieri sarà tra gli ospiti di Domenica In (sempre su Rai 1).

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Massimo Ranieri

Il cantante è nato il 3 maggio 1951 (età 70 anni), Santa Lucia, Napoli. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Di conseguenza, possiamo concludere che Ranieri è un artista a 360 gradi.

La moglie, i figli, la vita privata di Massimo Ranieri

Il cantante è molto riservato. Quindi non sappiamo molto della sua vita privata. E’ noto il suo matrimonio con Franca Sebastiani. Da questa unione, è nata la figlia Cristiana. Dopo la morte di Franca per cancro, Ranieri ha avuto una lunga relazione sentimentale con Leyla Martinucci. Per il resto, non sappiamo altro delle sue vicende private.

Massimo Ranieri e la sua carriera di successo

Attore di teatro, cantante di musica leggera e showman, si è dedicato occasionalmente anche al cinema, come attore e doppiatore, e alla danza. Con più di quattordici milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli.