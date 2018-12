ROMA – Sboccia l’amore tra i fornelli di Masterchef All Stars, il cooking show che vede fronteggiarsi i campioni delle scorse edizioni. Ad abbandonare il gruppo nella seconda puntata sono stati Albo Bibolotti, uscito all’Invention Test e Maurizio Rosazza, sconfitto al Pressure Test. Ed è proprio su quest’ultimo che è scoccata la freccia di Cupido, prima della cocente delusione.

A fare breccia nel cuore del cuoco comasco è stata Alida Gotta. In confessionale, prima di vederla trionfare Maurizio ha confessato: “Per me è tanto donna, cucina anche bene”. E ancora: “Considero Alida uno dei migliori concorrenti Masterchef di sempre, anche se la temo per la sua follia in cucina e gli abbinamenti”. Dopo averla osservata attentamente, ha aggiunto: “L’ho trovata molto creativa, mi sono innamorato (…) ma, come disse un grande saggio, non sono qui per fare l’amore ma per fare la guerra”.

Poi però lo chef, secondo classificato nella seconda edizione del programma, ha fallito nella sfida del “panino gourmet”. Prima di salutare tutti ha rivolto uno sguardo speciale ad Alida e in confessionale ha detto: “Masterchef All Stars deve essere donna, sensibile, sbagliata e allo stesso tempo giusta e appassionata”. Anche la giovane cuoca ha ricambiato le dolci occhiate di Maurizio. E in rete si è subito scatenato il gossip: sarà amore vero?