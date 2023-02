Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, siederà in prima fila all’Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa per la presentazione della puntata d’esordio della 73esima edizione.

E’ la prima volta nella storia del Festival che un capo dello Stato presenzia in platea. “E’ un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo”, precisa Amadeus professandosi “emozionato”.

“Avere con noi il presidente Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni”, ha inoltre detto Amadeus annunciando anche la presenza dell’attore stasera all’Ariston.

“Apriremo con il presidente Mattarella, poi a seguire ci sarà Benigni. L’interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco” ha precisato il conduttore e direttore artistico del festival.

Mattarella a Sanremo, omaggio alla cultura popolare

“Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare”, ha spiegato Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale.

Come spesso accade, Mattarella sarà accompagnato dalla figlia Laura. “E’ un attestazione per un grande evento che interessa tanta parte degli italiani”, aggiunge Grasso, spiegando che la presenza del capo dello Stato “sarà simile a quella della Scala: il presidente assisterà alla prima serata, come un normale spettatore”.

Resterà per tutta la puntata? “Non lo so, vediamo”, risponde Grasso. “Stasera torna a Roma, non c’è l’assedio dell’albergo per i colleghi”.