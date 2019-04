ROMA – Al “Maurizio Costanzo Show” Maurizio Costanzo prende le difese di Riccardo Fogli: “A me sembra che a te abbiano fatto una vera carognata. Ti conosco da 30 anni, te lo dico con l’affetto di 30 anni. Una carognata. Non si fa, manco a uno che sta a Ostia. Non voglio che tu dici niente”.

Riccardo Fogli si commuove e poi risponde: “Ho sofferto molto, ma avevo molto per smaltire. In mezzo al niente. Quello che mi disturba molto, mi chiedo perché, mi chiedo come vendicarmi e urlarlo, è che mia moglie era sola a casa, a soffrire di questo attacco demenziale. Non vuole essere un’offesa, è che non aveva senso. […] Lei è impazzita dal dolore”. “Sono stato malissimo – spiega – Sono stato male fino a Verissimo. Non riuscivo a uscire dal turbine della sofferenza interiore. Piangevo, ho pianto. Poi ho detto da domani basta, qualcun altro deve piangere al posto mio”.