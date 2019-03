Melissa Satta alla spa di notte, le foto su Instagram raccolgono 400mila like

di Andrea Pelagatti

MILANO – Melissa Satta ha spopolato su Instagram con delle foto scattate di notte in una spa di Milano. Se sommiamo i like ricevuti dalle foto, la Satta raggiunge complessivamente 400mila “mi piace” dai suoi fan. Un bottino da record che la mette sullo stesso piano, almeno sui social, delle star di Hollywood. La Satta ha passato qualche ora di relax in una spa di Milano in compagnia di amici. Lo ha svelato lei stessa attraverso Instagram.

Melissa Satta, una carriera al top tra passerelle di moda e televisione

Melissa Satta è nata a Boston 33 anni fa da genitori sardi che si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Dopo aver trascorso l’infanzia in America, è tornata in Italia dove ha conseguito il diploma di Liceo Classico. Non ha concluso l’unversità perché nel frattempo aveva già iniziato a lavorare come modella e showgirl.

Dal 2005 a oggi, la Satta ha partecipato a numerose trasmissioni televisive di successo. Ricordiamo le sue partecipazioni a Striscia la notizia, Controcampo, Lasciami cantare!, Insideout (Tutti pazzi per la scienza), Kalispéra!, Punto su di te!, Calzedonia Summer Show, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Il padre della sposa e Quelli che il calcio. La Satta ha recitato al cinema nei seguenti film: Bastardi, regia di Andres Arce Maldonado (2006) e Moda mia, regia di Marco Pollini (2017). In televisione ha recitato nel “Il giudice Mastrangelo 2, regia di Enrico Oldoini (2006)” e “Amici @ Letto (2012-2013) – Sit com – Comedy Central”.

Nel corso della sua carriera, la Satta si è guadagnata le copertine di Vanity Fair (2008, 2011, 2012), Panorama (rivista) (2009) (cover girl), Maxim (periodico) (2010) (cover girl, testimonial), Maxim (periodico) Portogallo (2013) (cover girl), Nicole Spose (2012-2013) (testimonial), Only Sport (2006-2007) (testimonial), Peugeot 107 Sweet Years (2009-2010) (testimonial), Rosso Porpora (2014-2019), Patrizia Pepe A/I (2015), Sarah Chole A/I (2016), Segue (2007) (testimonial), Sports Illustrated Swimsuit Issue (2010) (modella), Stroili (2017), Sweet Years (2005) (testimonial), Tim (2005), Two Play (2014) (testimonial) e Wella (2008) (campagna stampa mercato USA).