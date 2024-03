Michele Zarrillo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Michele Zarrillo è tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte, il cantante da solista ha raggiunto un notevole successo, vendendo oltre 2 milioni di dischi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Michele Zarrillo

Michele Zarrillo è nato a Roma il 13 giugno del 1957. Ha 66 anni. Fa il suo esordio da giovanissimo militando in alcune band progressive come i Semiramis e, per un breve periodo, nel gruppo Il Rovescio della Medaglia. Inizia poi la sua carriera da solista esplorando il mondo del pop con il nome d’arte Andrea Zarrillo.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Il cantante ha tre figli: Valentina, nata da una precedente relazione di Zarrillo negli anni Ottanta, Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012. Luca e Alice sono nati dalla relazione del cantante con Anna Rita Cuparo, musicista e compagna del cantante da diversi anni. I due si sono sposati nel 2020. Sul suo profilo Instagram il cantante pubblica soprattutto scatti del suo lavoro: michelezarrilloofficial.

La carriera di Michele Zarrillo

Il cantante, nel 1979, abbandona il nome d’arte e vince il Festival di Castrocaro con Indietro no. Collabora poi con alcuni artisti come Renato Zero, Roberto Vecchioni e Ornella Vanoni. Nel 1981 fa il suo esordio a Sanremo e l’anno dopo vi ritorna con il brano Una rosa blu, canzone che otterrà un certo successo solo negli anni successivi. La carriera del cantante svolta definitivamente nel 1987 con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano La notte dei pensieri.

Zarrillo nel corso della sua carriera ha pubblicato 10 album in studio. L’ultimo, pubblicato nel 2017, è Vivere e rinascere, che contiene il brano Mani nella mani con il quale il cantante partecipa a Sanremo.

