Chi è Michelle Hunziker: età, altezza, mariti, figlie, vita privata della conduttrice televisiva ed ex modella svizzera. Michelle Hunziker è tra gli ospiti della puntata di domenica 31 ottobre a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ora alle prese con la nuova avventura di All Together Now, parlerà del suo lavoro e della sua vita privata.

Dove e quando è nata, altezza, titolo di studio: vita privata di Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker nasce a Sorengo, in Svizzera, il 24 gennaio 1977, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha 44 anni, è alta 170 cm per un peso forma di 48-50 kg.

Michelle è figlia di Ineke Hunziker, olandese, e di Rudolf Hunziker, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche. Fino a 17 anni Michelle Hunziker abita e studia tra Berna, Zurigo e Solotuhrn. Dopo gli studi obbligatori, decide di diplomarsi al Liceo Linguistico.

Neppure maggiorenne parte per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Dopo alcuni “no” da parte di agenzie di moda come Fashion e Why Not, inizia una relazione con il presentatore Marco Predolin e inizia a sfilare per firme importanti della moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco, La Perla.

Michelle Hunziker, la carriera

La sua carriera decolla grazie alla provocatoria e ormai iconica pubblicità di intimo del marchio Roberta che la ritrae di spalle, con una lunga treccia bionda e la schiena nuda

Poco dopo il suo esordio in tv a Buona Domenica, all’epoca condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti: Michelle partecipa come concorrente del concorso Miss Buona Domenica.

Successivamente il primo piccolo ruolo a Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, poi Numero Uno con Pippo Baudo e nella primavera del 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma I cervelloni in onda su Rai 1. Seguono gli anni di Paperissima Sprint e Colpo di Fulmine. E poi Zelig, Scherzi a Parte, il Festivalbar.

Nel 2004 Michelle fa il suo esordio da attrice con Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi. Nel 2007 conduce con Pippo Baudo il Festival di Sanremo, lo stesso anno recita in Natale in crociera, con Christian De Sica e Alessia Mancini.

Dal 2010 Michelle Hunziker è più volte alla conduzione di Striscia la Notizia. Nel 2018 torna al Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi, figlie: la vita privata di Michelle Hunziker

Come si è detto, nel 1994, all’età di 17 anni, Michelle Hunziker ha una breve relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, di 25 anni più vecchio di lei. All’epoca la storia ha fatto scandalo proprio per la minore età di Hunziker.

L’anno seguente conosce Eros Ramazzotti e nel 1996 nasce la figlia Aurora. Nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Tra gli ospiti anche Tina Turner.

La coppia si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Nel 2011 Michelle Hunziker si lega a Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Nel 2013 nasce la figlia Sole e l’anno dopo si sposano al Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2015 nasce la loro seconda figlia, Celeste.

Michelle Hunziker, la setta

Nel 2017 Michelle Hunziker ha rivelato di aver fatto parte di una setta nel periodo tra il 2001 e il 2006. Nella sua biografia, intitolata “Una vita apparentemente perfetta”, dedica ampio spazio a quello che le è accaduto.