È morto il fratello di Iva Zanicchi, era positivo al Covid. La cantante: “Ti ho amato come un figlio”.

Lutto per Iva Zanicchi: è morto il fratello. L’uomo, malato di Covid, era ricoverato all’ospedale di Vimercate, dove fino a qualche giorno fa c’erano anche la cantante e sua sorella. Su Instagram l’annuncio dell’artista, che condivide una delle loro ultime foto e scrive: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”.

Proprio nei giorni scorsi Iva Zanicchi aveva dichiarato che il fratello e la sorella erano risultati ancora positivi al Covid. Aveva spiegato come si fosse ammalata e come era successo che in famiglia era l’unica negativa, ormai, dopo il ricovero: “Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”.

Il fratello di Iva Zanicchi, come lei stessa aveva detto preoccupata, era cardiopatico. Tra i primi a farle le condoglianze c’è stato Cristiano Malgioglio che su Instagram ha scritto: “IVA tesoro, che tristezza…..sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio”.

Come si erano ammalati la cantante e il fratello

“L’ho preso da cretina, per colpa della comunione del bambino di una mia nipote – ha svelato Iva Zanicchi, parlando di come si fosse contagiata -. Sono venuti a casa e non ho resistito, me li sono baciati tutti. Adesso che sono guarita, sembra mi sia passato un camion addosso”. (fonte INSTAGRAM)