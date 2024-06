Nunzia De Girolamo è per il suo secondo anno consecutivo conduttrice, insieme a Gianluca Semprini, del programma “Estate in diretta”. Quest’anno, insieme a Semprini e alla De Girolamo, a condurre il programma ci sarà una new entry, Gigi Marzullo. Estate in diretta andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 3 giugno alle 16.05 su Rai 1. Copre la fascia oraria che in precedenza era occupata dalla soap opera Sei Sorelle e dalle repliche de “Il Paradiso delle Signore“.

Come detto, Nunzia De Girolamo è tra i conduttori del programma estivo. Con una carriera che l’ha vista passare dalla giurisprudenza alla politica e infine alla televisione, Nunzia De Girolamo è diventata un volto noto e rispettato, capace di destreggiarsi in contesti diversi con competenza e determinazione. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla sua età alla sua carriera e la vita privata.

Nunzia De Girolamo età e breve biografia

Nunzia De Girolamo nasce a Benevento il 10 ottobre 1975, e ha quindi 48 anni. Figlia di Nicola De Girolamo, direttore del consorzio agrario locale, è cresciuta nella città di Benevento. Dopo essersi diplomata presso il liceo classico “Pietro Giannone” di Benevento, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. Conseguita la laurea, ha intrapreso la carriera forense, occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Contemporaneamente alla pratica forense, ha collaborato con l’Università degli Studi del Sannio e con l’Università degli Studi del Molise, dimostrando un forte impegno anche nel campo accademico.

Attività politica

L’ingresso in politica di Nunzia De Girolamo avviene nel 2007 quando diventa coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento. La sua carriera politica prende rapidamente slancio e alle elezioni politiche del 2008 viene eletta deputato alla Camera dei Deputati nella lista del Popolo della Libertà (PdL). La sua ascesa politica continua e nel 2009 diventa membro del Consiglio Direttivo PdL alla Camera.

Nel 2013, viene rieletta deputato alla Camera e il 28 aprile dello stesso anno giura come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. È la seconda donna a ricoprire questo ruolo dopo Adriana Poli Bortone. Tuttavia, il suo mandato come ministro è segnato da controversie e dimissioni, culminate con il suo coinvolgimento in uno scandalo legato all’ASL di Benevento. Nonostante queste difficoltà, Nunzia De Girolamo continua a mantenere una posizione di rilievo in politica, aderendo al Nuovo Centrodestra e poi ritornando a Forza Italia nel 2015.

Carriera in tv

Dopo aver terminato la sua carriera politica, Nunzia De Girolamo si reinventa come giornalista e conduttrice televisiva. Dal luglio 2018, tiene una rubrica sul quotidiano Il Tempo dal titolo “Nunzia Vobis” e una rubrica settimanale sul quotidiano Libero dal titolo “Piazza del Popolo”. Nel 2020, diventa giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

La sua carriera televisiva inizia con la partecipazione come opinionista e inviata al programma “Non è l’Arena” su LA7, condotto da Massimo Giletti. La sua presenza televisiva si consolida nel 2019 quando partecipa come concorrente alla quattordicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle”, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. La sua performance le vale un quinto posto, ottenendo un ampio consenso dal pubblico.

Nel 2021, Nunzia De Girolamo debutta come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità “Ciao Maschio”. Il programma riscuote un buon successo, portando alla produzione di più stagioni. Nel 2023, co-conduce “Estate in diretta” su Rai 1 insieme a Gianluca Semprini, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama televisivo italiano.

Vita privata

Il 23 dicembre 2011, Nunzia De Girolamo si sposa con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico ed ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II. La coppia ha una figlia, Gea, nata il 9 giugno 2012. Nonostante le divergenze politiche tra i due, il loro matrimonio si è dimostrato solido e duraturo.

In una delle sue dichiarazioni, Nunzia De Girolamo ha rivelato che lei e suo marito avevano pianificato di avere un altro figlio, ma hanno dovuto affrontare periodi di tensione, soprattutto durante alcune indagini che l’hanno vista coinvolta. La coppia ha superato queste difficoltà grazie a un forte legame e alla capacità di affrontare insieme le sfide.