ROMA – Imbarazzo per Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5: si parla di chirurgia estetica e l’ex bonas Paola Caruso lancia un orribile messaggio contro Fabiana Britto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La Caruso non ha preso certo in simpatia la maggiorata e bellissima coniglietta di PlayBoy invitata, insieme a lei, a parlare di chirurgia estetica. Le scintille sono scoppiate quando la Caruso ha iniziato a criticare le donne in carne, sostenendo che hanno problemi di salute gravi. La Britto, cogliendo la frecciatina, ha risposto che ad avere problemi sono quelli magri e così è nato uno scambio di battutine tra le due donne.

L’ex bonas di Avanti un altro ha iniziato a dire che la sua vicina di sedia aveva la cellulite anche sulla schiena e la replica della Britto non si è fatta attendere e ha accusato Paola di essere “bella” solo grazie alla chirurgia estetica, cosa a cui lei non si è mai sottoposta.

Uno scambio di battute al vetriolo davanti agli occhi impotenti della D’Urso, mentre anche Guendalina Tavassi si scaglia contro la Britto accusandola di aver usato foto ritoccate per PlayBoy, con la conduttrice che alla fine sbotta ironicamente: “Paola e Guendalina sono due vecchie galline invidiose”.

La replica della D’Urso però scatena l’ira della Caruso, che ha dato fiato ad una frase davvero infelice, tanto da attirare la critica dei fan sul web che l’hanno definita “davvero stupida”: “No Barbara se ero così mi suicidavo, se avevo tutta ‘sta ciccia, già sto in crisi così, pensa con tutta ‘sta ciccia… morivo!”.

Una frase che lancia un messaggio sbagliato e che dimostra estrema superficialità, tanto che anche lo specialista in alimentazione Nicola Sorrentino guardando le due ragazze ha replicato alla Caruso: “La bellezza non si misura in chilogrammi”.