Piero Chiambretti chi è, età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, figlia, vita privata, Instagram, programmi, Covid, biografia e carriera. Piero Chiambretti conduce questa sera 16 maggio il programma Tiki Taka – La Repubblica del Pallone. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 23:45.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio del 1956. Ha 66 anni. E’ alto 163 cm. Sua madre è Felicita Chiambretti, poetessa e autrice di canzoni. Cresce a Torino e nel 1976 comincia a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche della città. Dal 1981 al 1986 lavora come animatore turistico sulle navi da crociera. Negli anni Ottanta inizia a lavorare anche per una TV privata torinese, Rete Manila 1.

Fidanzata, figlia, Instagram, Covid, vita privata di Piero Chiambretti

Chiambretti è stato fidanzato per oltre 7 anni con la conduttrice Ingrid Muccitelli. La loro storia è terminata nel 2009. Chiambretti si lega poi a Federica Laviosa, dalla quale ha avuto la figlia Margherita, nata nel 2011: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy”, ha rivelato il conduttore. Nel 2016 la sua relazione con Federica Laviosa finisce. Profilo Instagram: pierochiambretti.

Il conduttore è un grande appassionato di calcio e dal 1967 è tifoso del Torino. Nel 1982 si è presentato in mutande a un provino, vincendo il concorso RAI Un volto nuovo per gli anni ’80.

Nel 2020 Chiambretti è risultato positivo al coronavirus: è stato per questo motivo ricoverato insieme alla madre all’ospedale Mauriziano di Torino. Sua madre, Felicita, è deceduta a causa del virus. “La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto e disgustato quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”.

La carriera di Piero Chiambretti

Il conduttore ottiene un notevole successo nel 1987, quando Rai3 lo ingaggia per il programma Va’ pensiero e gli viene affidata la rubrica Divano in piazza. Dal suo arrivo in Rai, Chiambretti diventa ideatore di programmi TV e con il tempo uno dei conduttori più amati di tutto il panorama televisivo italiano.

Tra i suoi programmi più di successo si ricordano Prove tecniche di Mondiale (1990), Pubblimania (1993), Chiambretti c’è (2001-2003), Chiambretti Night (2009-2010; 2010-2011), Chiambretti Sunday Show – La muzika sta cambiando (2012), Chiambretti Supermarket (2014), Grand Hotel Chiambretti (2015-2016) e Matrix Chiambretti (2016-2018). Dal 2020, su Italia 1, conduce il programma calcistico Tiki Taka – La Repubblica del Pallone.

