Pio D’Antini, chi è il comico del famoso duo Pio e Amedeo

Dai villaggi turistici alle televisioni locali, fino al successo nazionale: oggi Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, sono due comici affermati e molti apprezzati, attivi nel cinema e soprattutto in televisione come inviati, attori e conduttori. Scopriamo la carriera, la vita privata e la biografia di Pio D’Antini.

Dove e quando è nato, età, biografia di Pio D’Antini

Pio D’Antini è nato a Foggia il 25 agosto del 1983. Ha 39 anni. Amici inseparabili fin dall’infanzia, Pio e Amedeo Grieco sviluppano subito una intesa che li porterà a coltivare la passione per la recitazione e l’intrattenimento. Dopo alcune esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistici, il duo fa il suo esordio nella televisione locale Telefoggia con il programma Occhio di bue.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

D’Antini è sposato con Cristina Garofalo dal 2016, ma la loro storia dura da più di 10 anni. Si sono conosciuti in discoteca quando lei aveva appena compiuto 18 anni ed è stato amore a prima vista. Qualche anno più tardi decidono di lasciare Foggia per trasferirsi a Milano, dove Cristina comincerà a lavorare come modella. Dopo aver partecipato a Miss Italia e Veline, Cristina Garofalo è anche influencer di successo con un seguito di oltre 65 mila follower. La coppia ha una figlia di nome Chiara, nata nel 2016. Profilo Instagram: piodantini.

La carriera di Pio D’Antini

Dopo le prime esperienze, sempre in coppia, su TeleFoggia e TeleNorba, i due comici conquistano la notorietà lavorando prima a Zelig e poi a Le Iene. Dal 2016, per tre anni, sono protagonisti del programma da loro stessi ideato Emigratis, in onda su Italia1. Attivi anche al cinema, il duo ha preso parte ad alcuni film come Amici come noi di Enrico Lando e Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti.

Nel 2019 e nel 2020 sono nel cast di Amici condotto da Maria De Filippi e nel 2021 presentano un loro programma intitolato Felicissima sera.

