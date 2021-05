Chi è Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) età, altezza, fidanzato Andrea Zenga, figli, vita privata, scherzo Le Iene, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. La Cannavò sarà tra le protagoniste della puntata del 4 maggio 2021 de Le Iene.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Rosalinda Cannavò

Rosalinda è nata a Messina il 26 novembre 1992 (età 28 anni). E’ alta 173 cm mentre non è noto il suo peso. Ma dovrebbe essere di circa 50 kg. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, mentre il suo nome d’arte è Adua Del Vesco. Sua mamma si chiama Giuseppina Cannavò, mentre sua sorella si chiama Francesca Cannavò.

Il fidanzato Andrea Zenga, i figli: vita privata di Rosalinda Cannavò

L’attrice non è sposata e non ha figli. In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con Gabriel Garko, prima che l’attore svelasse di essere gay durante una puntata del Gran Fratello dove Rosalinda era tra i concorrenti. Al momento è fidanzata con Andrea Zenga. Per il resto non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché in questo momento si sta concentrando soprattutto sul lavoro.

Le Iene, lo scherzo a Rosalinda Cannavò con la collaborazione del fidanzato Andrea Zenga

Le Iene non hanno svelato le esatte dinamiche dello scherzo ma hanno fatto capire che metterà a dura prova la pazienza di Rosalinda. E’ probabile che si tratti di un finto tradimento da parte del fidanzato Andrea Zenga che è tra gli organizzatori dello scherzo. Ovviamente non è stato svelato altro per invitare le persone a seguire la trasmissione televisiva di Mediaset.